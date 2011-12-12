У Казахстані арештували судно з українцями

За інформацією Посольства України в Республіці Казахстан, отриманою від Національної морської судноплавної компанії «Казмортрансфлот» (м.Актау, Республіка Казахстан), 9 грудня 2011 року біля порту м.Актау заарештовано судно „Daryadel 1” (власник - іранська компанія Daryadelan Javid Khazar Shipping Co.) у зв’язку із виявленням у капітана 1,5 кг наркотичних речовин.

Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ, іншим членам екіпажу, серед яких два громадянини України та громадяни РФ, зберігання наркотичних засобів не інкримінується.

Посольством України в Казахстані досягнуто домовленості з консульством РФ в Уральську щодо проведення спільних дій з метою вирішення згаданої ситуації та надання допомоги співвітчизникам.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Казахстані та в Департаменті консульської служби МЗС України.