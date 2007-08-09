Телеканал Інтер спростовує інформацію про зміну власників

Прес-служба телеканалу Інтер спростовує інформацію щодо змін у структурі власників.

Про це йдеться в офіційній заяві прес-служби “Інтеру”, текст якої є в розпорядженні УНІАН.

“ТОВ "Український медіа-проект", якому належить 61% акцій АТЗТ "Українська незалежна ТВ-корпорація" (телевізійний канал "Інтер"), заявляє про те, що інформація щодо змін у структурі власників каналу, яка була розповсюджена деякими ЗМІ, не відповідає дійсності”, - наголошується в заяві. На “Інтері” зазначають, що 61% акцій телеканалу як і раніше належать ТОВ "Український медіа-проект", єдиним і кінцевим власником якого є Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, 29 % - ВАТ "Первый канал", 10% - ТОВ "Пегас Телебачення".

У прес-службі наголосили, що представник акціонера розглядає появу інформації про зміну власників "Інтера" як елемент недобросовісної конкуренції щодо телеканалу, а також як частину кампанії, яка проводиться з метою заподіяння шкоди діловій репутації не тільки акціонерів, а й АТЗТ "УНТК". У зв’язку з цим ТОВ "Український медіа-проект" рекомендує утриматися від подальшого розповсюдження хибної інформації щодо власників каналу і має намір звернутися до суду за оскарженням інформації, яку було розповсюджено, а також відшкодуваннями збитків.

ТОВ "Український медіа-проект" є власником 61% акцій АТЗТ "Українська незалежна ТВ-корпорація" (телевізійний канал "Інтер"), 90% ТОВ "Кіно-ТВ" (телеканал "Ентер Фільм"), 90% ТОВ "Музика-ТВ" (телеканал "Ентер Музика"). Крім того, до холдингу входять телевізійні канали К1, К2 і "Мегаспорт", а також інші медіа-активи.

Як повідомлялося, деякі ЗМІ розповсюдили інформацію згідно з якою бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, що має 45% РосУкрЕнерго, заволодів частиною акцій найбільшої українського телеканалу «Інтер». Зокрема наголошувалося, що Д.ФІРТАШ, разом з бізнесменом Віталієм ГАЙДУКОМ викупили 61 відсоток акцій телеканалу у Олександра АБРАМОВА, який є власником Євраз Груп. За акції було сплачено 600 млн. доларів США.