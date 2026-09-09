В аеропортах Великої Британії вже другий день поспіль панує хаос: вже скасовано понад 1500 рейсів

Причиною такої ситуації називають технічний збій.

У другій половині дня у вівторок, 8 вересня 2026 року, почали з'являтися перші повідомлення про перебої в роботі аеропортів по всій Великій Британії, в тому числі найбільших аеропортів країни в Лондоні – Хітроу та Гатвік.

Як пише The Independent, вчора десятки тисяч пасажирів у британських аеропортах зіткнулися з транспортним колапсом: вильоти серйозно затримувалися, оскільки літаки не могли безпечно піднятися в повітря.

Приблизно через чотири години після початку збою Національна служба управління повітряним рухом (NATS) повідомила, що інженери виявили та усунули проблему.

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Однак залишалося незрозумілим, скільки часу знадобиться для відновлення нормальної роботи систем після масових затримок і скасувань рейсів через "технічну несправність".

За даними Flightradar24, загалом 8 вересня було скасовано близько 1300 рейсів.

Більше того, збої в роботі аеропортів Великої Британії тривали й у середу, 9 вересня: лише за ранок в аеропортах Хітроу та Гатвік зафіксували скасування ще 279 рейсів.

При цьому пасажирів попереджають, що збої в авіасполученні можуть тривати й сьогодні.

Інші інциденти в аеропортах Великої Британії

Як повідомляв УНІАН.Туризм, буквально в серпні 2026 року в найбільшому аеропорту Великої Британії Хітроу стався ще один інцидент – його частково затопило, через що довелося тимчасово обмежити доступ до двох терміналів.

Тим часом у березні 2025 року аеропорт Хітроу тимчасово закривали через вибух сусідньої електропідстанції.

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