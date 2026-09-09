У Чорнобильській зоні помітили лося, який вплав долав Прип’ять (фото)

Куди прямував мандрівник, лишається загадкою.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували лося, який вплав долає річку Прип’ять. Відповідні фото, зроблені у зоні відчуження, оприлюднили фахівці заповідника.

"Прип’ять у Чорнобильському заповіднику, схоже, вже давно не просто річка, а справжня "переправа" для місцевих мешканців. Тут уже плавали дикі кабани та єнотоподібний собака. А тепер – лось", - йдеться у повідомленні.

За словами дослідників, куди прямував цей мандрівник, залишається загадкою. Зазначається, що він впевнено зайшов у воду, подолав течію й попрямував у своїх справах.

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"Цікаво, хто наважиться зробити заплив наступним?" – жартують фахівці.

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У серпні в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували диких кабанів, що вплав долали річку Прип’ять. Зокрема, в об’єктив фахівців потрапили дві великі тварини, які впевнено перепливали водойму.

Як зазначають фахівці, подібний заплив вони бачили й раніше – дикі кабани чудово плавають і можуть долати широкі водойми під час пошуку корму, освоєння нових територій або просто рухаючись звичними маршрутами.

Також у Чорнобильському заповіднику зафіксували, як водойму долає єнотоподібний собака. Ці тварини харчуються дуже різноманітно – їдять дрібних гризунів, земноводних, рибу, комах, молюсків, ягоди, плоди та іншу доступну їжу. Саме така всеїдність допомагає їм пристосовуватися до різних умов.

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