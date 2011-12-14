Донецькі ліквідатори склали нагороди біля пам'ятника жертвам Чорнобиля

Сьогодні в Донецьку в День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС керівники міста та області поклали квіти до пам`ятника «Жертвам Чорнобильської катастрофи», а ліквідатори на знак протесту зняли й залишили там свої нагороди.

Цей факт підтвердив кореспонденту УНІАН один із лідерів акції протесту чорнобильців Володимир ДЕРКАЧ, який 11 грудня разом із декількома товаришами відмовився залишити місце наметового містечка в обмін на запропоновану владою «посписочную» компенсацію недоплачених пенсійних виплат частині чорнобильців.

За його словами, сьогодні він і дуже багато його товаришів - учасників акції протесту, пришли в Донецьку до пам`ятника «Жертвам Чорнобильської катастрофи» о 10.00, як виявилось, під кінець офіційних заходів.

«Нам призначили цей мітинг спочатку на 10 годину ранку, як завжди. Ми ж планували приїхати, ми ж робили тоді разом одну й ту саму справу...», - сказав В.ДЕРКАЧ, зазначивши, що «офіційний мітинг чомусь почався о 9 годині ранку».

На цьому мітингу Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, заступник губернатора Вадим ФОМІН і «офіційні, правильні чорнобильці – представники «Союзу Чорнобиль України» поклали корзини квітів до пам`ятника», - сказав В.ДЕРКАЧ і додав, що керівники сказали «коротко хороші слова», звернені до чорнобильців, але ці слова, на його думку, «сказані не від душі, а для галочки».

Він зазначив, що «люди просто злі й розчаровані, люди здивовані тим, що відбулося, що відбувається... А мені особисто огидно дивитися на цю показуху зі сторони влади».

В.ДЕРКАЧ підкреслив, що ніколи не змінить думку про те, що влада чинила тиск, торг із учасниками акції, але не встала на бік закону з повернення пенсій, відсуджених ліквідаторами.

Він повідомив, що після офіційних урочистостей багато його товаришів також поклали квіти до пам`ятника, а потім на знак протесту зняли свої нагороди, отримані в різні роки за участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, і залишили їх біля пам`ятника, відмовившись від офіційних нагород.