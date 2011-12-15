ДТЕК викупив на аукціоні право експорту електрики до 6 країн

ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд», що входять в структуру енергохолдингу ДТЕК, на аукціоні на право експорту електроенергії в 2012 році, який 14 грудня проводила НЕК «Укренерго», викупили доступ до міждержавного перетину за напрямами до Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови і частково Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під час аукціону ТОВ «Східенерго» придбало 545 МВт перетину «Бурштинськая ТЕС – Словаччина, Угорщина, Румунія» за 110 тис. грн. Всі 9 лотів перетину придбано компанією за стартовою ціною.

Крім того, ТОВ «Східенерго» викупило 235 МВт перетину за напрямом до Польщі за 10 тис. грн. також за стартовими цінами.

Також енергогенеруюча компанія викупила 650 МВт перетину за напрямом до Білорусі за 25 тис. грн. Крім цього, ТОВ «Пауер Трейд» викупило на аукціоні 700 МВт перетину за напрямом до Молдови за 25 тис. грн. Всі лоти зазначеного перетину також були викуплені за стартовою ціною.

Держпідприємство «Укрінтеренерго» під час торгів придбало 250 МВт перетину «Україна-Білорусь» за 50 тис. грн. При цьому при придбанні зазначених трьох лотів спостерігалася конкурентна боротьба між «Східенерго» і «Укрінтеренерго», в результаті якої вартість лота зросла в 4 рази – з 5 до 20 тис. грн.

Перетин «Україна-енергосистема Росії» було знято з торгів через відсутність заявок від потенційних покупців.

До участі в сьогоднішніх торгах аукціонна комісія НЕК «Укренерго» допустила ТОВ «Східженерго», ТОВ «Пауер Трейд» і «Укрінтеренерго». Водночас аукціонна комісія не допустила до участі в торгах ЗАТ «Білоцерківська ТЕЦ».

Як пояснила журналістам голова аукціонної комісії Тетяна МУРАВЙОВА, компанія не була допущена до торгів, оскільки системний оператор не узгодив її зовнішньоекономічний контракт в частині його відповідності технічному регламенту.

«Зовнішньоекономічний контракт (Білоцерківської ТЕЦ - УНІАН) не був узгоджений «Укренерго» в частині технічного забезпечення», - сказала Т.МУРАВЙОВА, відзначивши при цьому, що до компанії був ряд зауважень, одним з яких була відсутність ідентифікаційного коду EIC, який є обов'язковим для трейдерів, що реалізують електроенергію на європейському ринку.

Як заявив журналістам представник Білоцерківської ТЕЦ Андрій КОШЕЛЮК, компанія не згодна з діями аукціонної комісії й має намір оскаржити недопущення її до аукціону в судових інстанціях.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

У 2011 році експорт електроенергії з українського боку здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрями, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрям, ДПЗД «Укрінтеренерго» – білоруський напрям.