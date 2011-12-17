У Донецьку інтелектуально вдосконалюють молодь

У Донецьку з 15 до 18 грудня проходить Всеукраїнський форум «ART-Ukraine».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, робота форуму спрямована на інтелектуальне самовдосконалення молоді і творчий розвиток особистості, збереження і примноження інтелектуального потенціалу України, а також на популяризацію сучасного мистецтва серед широких верств населення.

У форумі беруть участь близько 200 учасників з усіх регіонів країни - представники кращих команд КВН, вуличної танцювальної культури, молоді фотографи, переможці гранту Президента України для талановитої й обдарованої молоді і лідери кращих молодіжних громадських організацій.

Передбачено зустрічі з відомими людьми, арт-кафе, майстер-класи, дискусії і тренінги.

В рамках форуму «ART-Ukraine» відбудеться нагородження учасників всеукраїнського фотоконкурсу «Молоде обличчя України», переможців всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Я пишаюся тим, що я українець» і волонтерів - учасників програми «Волонтерський рух Донбасу – 2011».

Всеукраїнський форум «ART-Ukraine». організований Державною службою молоді і спорту України разом з управлінням у справах сім'ї і молоді Донецької ОДА.