У Донецьку інтелектуально вдосконалюють молодь
Всеукраїнський форум «ART-Ukraine»
У Донецьку з 15 до 18 грудня проходить Всеукраїнський форум «ART-Ukraine».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, робота форуму спрямована на інтелектуальне самовдосконалення молоді і творчий розвиток особистості, збереження і примноження інтелектуального потенціалу України, а також на популяризацію сучасного мистецтва серед широких верств населення.
У форумі беруть участь близько 200 учасників з усіх регіонів країни - представники кращих команд КВН, вуличної танцювальної культури, молоді фотографи, переможці гранту Президента України для талановитої й обдарованої молоді і лідери кращих молодіжних громадських організацій.
Передбачено зустрічі з відомими людьми, арт-кафе, майстер-класи, дискусії і тренінги.
В рамках форуму «ART-Ukraine» відбудеться нагородження учасників всеукраїнського фотоконкурсу «Молоде обличчя України», переможців всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Я пишаюся тим, що я українець» і волонтерів - учасників програми «Волонтерський рух Донбасу – 2011».
Всеукраїнський форум «ART-Ukraine». організований Державною службою молоді і спорту України разом з управлінням у справах сім'ї і молоді Донецької ОДА.