Родина солдата, якого застрелив офіцер, отримає 1/4 мільйона

В Міністерстві оборони запевняють, що родина трагічно загиблого минулого року рядового Руслана Пащенка отримає визначену судом матеріальну компенсацію у розмірі 250 тис. грн. найближчим часом.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, про це заявив директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України Іван МАРКО, коментуючи порушену 9 серпня у деяких ЗМІ проблему з невиплатою матеріальної компенсації родині Р.Пащенка.

Як пояснив І.МАРКО, військове відомство ніяким чином не затягувало процес виплати компенсації.

“Після остаточного вироку військового апеляційного суду Центрального регіону по кримінальній справі за фактом загибелі рядового Пащенка усі необхідні документи для виплати призначеної судом компенсації до нас надійшли тільки 6 серпня, тобто чотири дні тому”, - пояснив директор Департаменту фінансів.

В той же день, додав І.МАРКО, були оформлені необхідні документи і вищезазначена сума була перерахована на рахунок фінансово-економічного управління командування Сухопутних військ ЗС України.

Сьогодні, 10 серпня, визначена сума була списана з рахунку фінансово-економічного управління командування Сухопутних військ ЗС України і переведена на рахунок військової частини, де проходив службу Р.Пащенко.

“Скоріш за все на наступному тижні батьки загиблого солдата вже зможуть отримати всю суму компенсації. До речі, за їх бажанням, вони можуть або отримати всю суму готівкою або ця, все ж таки, велика сума буде перерахована на їх особистий рахунок в будь-якому банку”, - повідомив І.МАРКО.

Як повідомлялося, 6 серпня 2006 року у військовій частині Командування сил підтримки ЗСУ, що дислокується у с. Селещина Полтавської області, сталася надзвичайна пригода, внаслідок якої загинув військовослужбовець рядовий Р.Пащенко.

Розслідуванням було встановлено, що внаслідок суперечки, яка виникла між черговим частини майором Миколою ВЄННІКОВИМ та радіотелеграфістом вузла зв’язку рядовим Русланом Пащенком, офіцер дістав табельну зброю - пістолет Макарова – і зробив постріл в голову рядового. Від отриманого кульового поранення рядовий Р.Пащенко помер у Центральній районної лікарні смт. Машівка Полтавської області.

Військовий апеляційний суд Центрального регіону не задовольнив подану засудженим М.ВЄННІКОВИМ апеляцію на вирок суду Полтавського гарнізону, який визначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Батьки застреленого Р.Пащенка вимагали від Міноборони 5 млн. грн. компенсації.