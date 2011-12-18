Москвичі проплатили “Джерела Поділля”

На будівництво лікувально-реабілітаційного курортного комплексу “Джерела Поділля” (в межах державного курорту “Сатанів” Городоцького району Хмельницької області) московські інвестори виділили 800 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА.

“У рамках співпраці нашої області з урядом Московської області ця сума піде на облаштування 1200 ліжок із сучасним обладнанням”, - сказав він.

Губернатор Хмельниччини наголосив, що обласна влада займається усією необхідною інфраструктурою довкола курорту (системами водопостачання, каналізації, очистки стічних вод тощо). Зокрема, до кінця року очікується завершення будівництва очисних споруд Сатанова, на що виділено 7 млн. грн.

Також триває ремонт дороги Іванківці-Сатанів-2 вартістю 19,7 млн. грн (кошти Стабілізаційного фонду).

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2011 року Хмельницька обласна державна адміністрація й уряд Московської області уклали угоду про торговельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю. Документ підписали голова Хмельницької облдержадміністрації В.ЯДУХА і губернатор Московської області Борис ГРОМОВ у будівлі уряду Московського регіону.

Тоді В.ЯДУХА запросив росіян взяти участь в розвитку курорту Сатанів, де є великі запаси лікувальних мінеральних вод, які за своїм складом близькі до знаменитої трускавецької «Нафтусі».

Довідка УНІАН. На території Державного курорту “Сатанів” працюють 7 оздоровчих закладів та 4 бази відпочинку, які разом можуть прийняти лише 1000 осіб за проектної потужності курорту 15 тис. місць. Найбільшим серед них є санаторій “Товтри”.