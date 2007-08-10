Київ надасть 10 земельних ділянок під гуртожитки для вчителів

Київська міська влада визначила 10 земельних ділянок, на яких буде зведено гуртожитки для вчителів. Про це сьогодні на розширеному засіданні колегії виконавчого органу Київради (КМДА) повідомив міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами мера, питання затвердження цих ділянок будуть винесені на найближчу сесію Київради, і вже ближчим часом розпочнеться будівництво нового житла.

Крім того, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив головам районних адміністрацій вжити необхідних заходів щодо завершення ремонтних робіт у приміщеннях закладів освіти та благоустрою їх територій, звернувши особливу увагу на протипожежну безпеку, дотримання санітарних норм та охорону життя і здоров’я дітей.