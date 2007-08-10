Невідомі викрали в церкві золоті пожертви до ікони Богородиці

У Тернополі невідомі обікрали церкву Різдва Христового Української автокефальної православної церкви, яка є пам’яткою архітектури XVII століття.

Як повідомив кореспонденту УНІАН священнослужитель храму протоієрей Роман ПРИТУЛА, злодії викрали золоті пожертви, які висіли одразу біля чудотворної ікони Тернопільської Божої Матері (початок XVIII століття), великі золоті хрести, що продавались в церковній крамниці та грошові пожертви зі скриньок. Наразі суму збитків ще встановлюють.

«Щороку люди, які зцілюються, на знак вдячності жертвують іконі золоті хрестики, медальйони, персні, інші вироби із золота, які ми на початку року вішаємо одразу біля ікони під броньованим склом. Скільки цих цінностей вкрали, зараз точно не знаємо, це зможе встановити міліція, якій ми віддали фото, зроблене на початку року і на якому видно всі пожертви», - розповів отець Роман.

За його словами, сліди проникнення злодіїв у храм він виявив учора вранці, коли прийшов до церкви. «Злодії розбили вікно, витіснили вітраж (на рівні другого поверху – УНІАН) і так потрапили усередину. Добре, що ікона під броньованим склом, інакше не знати, щоб вони зробили», - зазначив отець Роман.

За його даними, жодна ікона з храму не пропала. Чудотворна ж ікона наразі залишається покрита розбитим броньованим склом, в якому злодії усередині пробили невеликий отвір, щоб можна було просунути руку.

*** Церква Різдва Христового розташована у самому центрі міста, за 20-30 метрів від неї – будинок обласного управління міліції.