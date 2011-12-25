У злочинної групи вилучено 24 кг тротилу

На Вінниччині затримано організовану злочинну групу у складі трьох осіб, яких обґрунтовано підозрюють у незаконному зберіганні та збуті на території регіону вибухової речовини «тротил».

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС у Вінницькій області.

За словами начальника УБОЗ УМВС Валерія ПАСТУХА, у зловмисників було виявлено та вилучено понад 24 кілограмів тротилу, електродетонатори, револьвер калібру 7,62 мм, а також одну гранату Ф-1 із запалом.

Вилучену зброю та вибухівку направлено на дослідження до науково-дослідного експертно криміналістичного центру при УМВС.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.