Частина українських вчителів зустрінуть Новий рік без зарплат

У кількох областях України працівники освіти ще не отримали зарплату за грудень 2011 року. Про це «Економічній правді» повідомило джерело в Міністерстві фінансів.

Співрозмовник видання зазначив, що в останні роки працівники освіти отримували зарплату до Нового року, що збігалося з завершенням бюджетного року.

У деяких випадках практикувалася виплата премій за підсумками року, але цього разу, зокрема в Одеській, Херсонській та Волинській областях, не здійснені навіть обов`язкові платежі. «Немає грошей», — підкреслив співрозмовник «ЕП».

Водночас, співробітник однієї з київських гімназій повідомив виданню, що в Києві вчителям виплачено лише аванс за грудень.

«Торік з нами розрахувалися за грудень до кінця року. Цьогоріч маємо тільки аванс, а зарплату ще чекаємо, але її ніхто не обіцяє. А Бога молимо про новорічну премію за 2011 рік. Колеги з регіонів скаржаться, що їх відправляють на зимові канікули за свій рахунок», — скаржиться працівник освіти.

Дану інформацію підтвердив співробітник однієї зі шкіл Тернопільської області.

Розмір новорічної премії столичного працівника освіти враховує і стаж, і ставку, але в середньому становить 500 гривень.