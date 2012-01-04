Під Полтавою збудують комплекс на честь болгарського хана Кубрата

У селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області в 2012 році планують побудувати комплекс на честь болгарського хана Кубрата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник Асоціації болгар в Україні, віце-президент доброчинного фонду «Хан Кубрат» Дмитро ХРИСТОВ.

За його словами, у першу чергу будівництва меморіального комплексу хана Кубрата входить будівництво каплиці, двоповерхового готелю для туристів, прочан і стоянки. Всі роботи профінансують спонсори.

«Цього року має відбутися Всесвітній собор болгар, присвячений 100-річчю відкриття скарбу та поховання хана Кубрата. Найбільший в Європі скарб із золотими і срібними речами (25 кг золотих і 50 кг срібних виробів) випадково виявили в 1912 році в селі Мала Перещепина. Серед них були перстень і зброя хана Великої Булгарії Кубрата. Всі ці речі зараз знаходяться в Санкт-Петербурзі в Ермітажі. У 1984 році німецький вчений Вернер, дослідивши знайдене, дійшов висновку, що це поховання хана Кубрата - засновника держави на території нинішньої України», - сказав Д.ХРИСТОВ.

Нагадаємо, в 2001 році в селі Мала Перещепина встановили пам'ятний знак на честь хана Кубрата.