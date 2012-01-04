Янукович дозволив зброю охоронцям космічної техніки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави держави.

Законом передбачено, що формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності.

Встановлено, що охорона космічної техніки під час виробництва, випробування, транспортування і експлуатації на поверхні Землі та майна суб’єктів космічної діяльності забезпечується згідно із законодавством.

При транспортуванні космічної техніки, що становить загрозу для життя та здоров’я людей або довкілля, використовується спеціальний транспорт під охороною у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань космічної діяльності за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та Міністерством внутрішніх справ України.

На підприємствах, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань космічної діяльності, за погодженням з МВС можуть утворюватися підрозділи відомчої воєнізованої охорони, працівники яких під час виконання службових обов'язків мають право користуватися вогнепальною зброєю та спеціальними засобами в порядку і відповідно до вимог, встановлених законодавством.

Центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності за погодженням з МВС затверджує положення про відомчу воєнізовану охорону та здійснює контроль за діяльністю її підрозділів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 9 грудня 2011 року ухвалила закон України "Про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність".