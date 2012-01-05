НБУ дозволив вивозити готівкову гривню без обмежень

05:32, 05 січня 2012
Суспільство
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Оприлюднено постанову

Національний банк України дозволив уповноваженим банкам вивозити з України готівкову гривню без обмеження і без спеціального дозволу.

Це передбачено в постанові Нацбанку №431 «Про вивезення з України готівкової гривні в період підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» від 5 грудня 2011 року (реєстрація в Мін’юсті 29 грудня 2011 року), яка обнародувана на сайті Верховної Ради.

«Дозволити уповноваженим банкам у зв`язку з підготовкою і проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні до 1 вересня 2012 року продавати іноземним банкам-кореспондентам готівкові гривні для їх вивезення з України без обмеження щодо сум і без спеціального дозволу Національного банку України на вивезення за кордон України валюти України», - говориться в постанові.

Документом вносяться відповідні зміни до постанови НБУ №166 від 19 квітня 2004 року, а також припиняється дія пунктів 6,1-6,4 розділу 6 Правил вивезення з України і ввезення до України уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів і бланків чеків.

Постанова набуває чинності з дня її офіційного обнародування. В ній зберігається вимога про те, що вивезення готівкової гривні за кордон може здійснюватися на підставі договору з іноземним банком-кореспондентом, що передбачає продаж гривні за валюту першої групи Класифікатора. Уповноважений банк також має надати до Нацбанку копію договору впродовж не більш як 10 робочих днів із дати вивезення гривні за кордон.

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