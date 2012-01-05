У Горлівці наркотики продавав майор міліції
13:54, 05 січня 2012Суспільство
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Тримають під вартою
Прокуратура Горлівки Донецької області порушила кримінальну справу проти майора міліції за фактом збуту ним наркотичних засобів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Міліціонера було затримано під час збуту наркотиків.
Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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