Суд звільнив з-під арешту тренера з тайського боксу

Ленінський районний суд Луганська звільнив з-під арешту тренера з тайського боксу, якого підозрюють в організації погрому кіоску з продажу шаурми і побитті іноземних студентів. Як повідомив УНІАН адвокат власника кіоску Ігор ЧУДОВСЬКИЙ, судове засідання відбулося 4 січня.

«Тренеру змінено запобіжний захід, і його було відпущено під підписку про невиїзд», - сказав І.ЧУДОВСЬКИЙ.

За його словами, під арештом перебувають ще двоє спортсменів, які брали участь у погромах.

«У мене є побоювання, що про замовника ми не дізнаємося ніколи. Це доводить вчорашнє рішення суду. Я як захисник нічого не можу зробити, згідно із законом апеляцію має подати прокуратура», - сказав І.ЧУДОВСЬКИЙ

Як повідомляв УНІАН, у Луганську 1 листопада 25 невідомих у медичних масках розгромили кіоски й побили чотирьох іноземних студентів Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. За даними фактами порушено кримінальні справи за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

9 листопада 2011 року обласне УМВС заявило про те, що в обласному центрі було затримано організатора інциденту.

14 листопада зі слів адвоката І.ЧУДОВСЬКОГО стало відомо, що затримано організатора – тренера з тайського боксу спортивного клубу «Донбас». За його інформацією, разом із тренером було затримано двох боксерів: п'ятиразового чемпіона України з тайського боксу, призера й чемпіона світу й ще одного тренера того ж спортклубу. Вони перебували під підпискою про невиїзд.

21 листопада І.ЧУДОВСЬКИЙ повідомив, що суд продовжив арешт на 2 місяці тренеру з тайського боксу.