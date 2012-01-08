У Криму рахують туристів

17,7 тис. осіб відпочили в Криму з початку цього року, що на 12,6% більше аналогічного періоду 2011-го, з них 11,3 тис. туристів - організовані туристи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства курортів і туризму Криму.

Відомство відзначило також, що за шість днів 2012 року на потягах прибули на півострів 34,8 тис. осіб (на 5% більше того ж періоду минулого року), на літаках - 2,1 тис. осіб (на 22,6% більше, ніж на початку 2011-го).