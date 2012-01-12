Які товари подорожчали в грудні (по областях)

У грудні 2011 року проти грудня 2010 року в усіх областях України зафіксовано інфляцію.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, лідерами зростання споживчих цін за підсумками грудня 2011 р. (проти листопада 2011 року) стали Хмельницька обл., м. Севастополь - 0,4%, АР Крим, Донецька і Київська області - 0,3%. У Волинській і Чернігівській областях зафіксовано зниження цін на 0,1%, у Житомирській області - на 0,5%.

У 2011 році (грудень 2011 року проти грудня 2010 року) в усіх областях України зафіксовано інфляцію, при цьому споживчі ціни найбільше зросли у Києві - на 6,1% і Севастополі – на 6,7%, АР Крим - 6%, Луганській обл. - 5,6%, Одеській обл. - 5,4%. Найменше ціни зросли у Чернівецькій області - 2,4%.

Лідерами зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої в грудні стали: м. Севастополь – 0,7%, Хмельницька обл. - 0,6%, Херсонська і Київська області — 0,5%. У восьми областях зафіксовано зниження цін в середньому на 0,2%.

Лідерами зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої в 2011 році (грудень 2011 року до грудня 2010 року) стали АР Крим - 3,2%, Донецька обл. - 3%, Одеська обл. - 2,5%, м. Київ - 3,%, м. Севастополь - 7,3%. У Кіровоградській і Харківській областях ціни не змінилися, в Закарпатській і Чернівецькій знизилися на 0,2% і 1,1%, відповідно.

Алкогольні напої і тютюнові вироби у грудні проти листопада найбільше подорожчали в Харківській обл. - 1,5%, Київській обл. - 1,1%, Івано-франківській, Одеській областях - 0,9%. У Житомирській області ціни знизилися на 0,2%, у Рівненській і Закарпатській областях — на 0,1%.

Лідерами зростання цін на алкогольні напої і тютюнові вироби в 2011 році (грудень 2011 року до грудня 2010 року) стали Львівська обл. - 13,8%, Київська обл. - 10,9%, Волинська обл. - 10,8%.

Ціни на одяг і взуття в грудні найбільше зросли у Закарпатській - на 0,6%, Харківській - 0,4%, Дніпропетровській - 0,3% областях. У 7 областях, а також м. Києві і м. Севастополі зафіксовано зниження цін у середньому на 0,2%.

У грудні 2011 року проти грудня 2010 року практично в усіх областях України (окрім Рівненської, Сумської, Тернопільської областей, м. Києва і м. Севастополя, де відбулося зниження цін) зафіксовано зростання цін на одяг і взуття. Найбільше зростання цін зафіксовано в Дніпропетровській обл. - 3,9%, Луганській обл. - 3,8%, Херсонській обл. - 3,7%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у грудні до листопада найбільше подорожчали в Запорізькій обл. - 0,8%. У 10 областях, м. Києві і м. Севастополі ціни не змінилися, ще у 6 областях знизилися у середньому на 0,2%.

Лідерами зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у 2011 році (грудень 2011 року до грудня 2010 року) стали м. Київ - 26%, АР Крим - 15,5%, Луганська - 14,9%, Донецька - 12,5% області. Найменше ціни зросли в Івано-франківській обл. - на 1,8%.

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у грудні 2011 р. до листопада найбільше зросли у Харківській обл. - 0,5%. У 9 областях ціни не змінилися, у 6 знизилися у середньому на 0,3%.

Лідерами зростання цін на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у 2011 році (грудень 2011 року до грудня 2010 року) стали Дніпропетровська - 5,7%, Полтавська і Луганська - 4,5% області.