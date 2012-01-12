У Києві затримали слідчого і адвоката - за хабар

У Києві затримано під час одержання хабара слідчого одного з районних управлінь органів внутрішніх справ та адвоката.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, зловмисники одержали 2 тис. доларів США хабара за вирішення питання про непорушення кримінальної справи щодо особи, підозрюваної у зберіганні з метою розповсюдження наркотичних засобів.

Прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.