У Києві 40 інспекторів видивляються, де не чистять сніг

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК заявляє, що в Києві лише за вихідні складено десятки адміністративних протоколів за несвоєчасне прибирання снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МАЗУРЧАК повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Уже сьогодні працює 40 інспекторів, які інспектують прибирання снігу. Уже на сьогоднішній день складені десятки протоколів про притягнення до відповідальності. Перший сніг - це завжди таке серйозне випробування і треба дуже жорстко підійти до тих, хто не розуміє, що сніг треба очищувати. Ми будемо жорстко карати", - сказав О.МАЗУРЧАК.

Перший заступник голови КМДА нагадав, що за порушення порядку благоустрою міста встановлені штрафні санкції. "Штраф для фізичних осіб становить від 350 до 1 300 грн., для юридичних осіб — від 850 до 1700 грн. Це серйозні штрафи. І якщо навколо не прибрано сніг, то директор магазину може отримати за це 1700 грн. штрафу", - уточнив він.

О.МАЗУРЧАК повідомив, що сьогодні зранку на вулицях столиці працює 306 одиниць техніки, а в першу чергу від снігу прибираються тротуари та зупинки громадського транспорту. "У нас достатньо закуплено солі, піщаної суміші. За ці вихідні було використано 1300 тонн солі і 700 тонн піщаної суміші", - додав перший заступник голови КМДА.