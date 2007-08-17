Київ підписав угоду з ЄБРР про кредит на 100 млн. євро

Комунальні підприємства "Київпастранс", "Київський метрополітен" і Європейським банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписали сьогодні угода про надання кредиту у розмірі 100 млн. євро. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Це перший довгостроковий кредит для розвитку муніципального транспорту Києва, який надається підприємствам без участі держави», - відзначили в прес-службі.

"Те, що найбільший фінансовий інвестор – Європейський банк реконструкції і розвитку - надав кредит комунальним підприємствам, свідчить про високий рівень довіри до міської влади і тих програм розвитку транспортної інфраструктури, які ми втілюємо в життя", - відзначив голова КМДА Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Після ратифікації угоди Верховною Радою Київ дістане можливість купити сучасний і екологічно чистий транспорт. За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, встановлена в місті супутникова система дозволить контролювати рух автобусних маршрутів і допоможе відстежувати їх графік.

За угодою, 40 млн. євро одержить КП "Київський метрополітен" для придбання 70-75 нових вагонів метрополітену. 60 млн. євро одержить КП "Київпастранс". За ці кошти буде придбано 180 нових автобусів і 200 сучасних тролейбусів. Закупівля транспорту відбуватиметься шляхом відкритого тендеру. Крім того, ЄБРР надасть спеціальні гранти у розмірі близько 300 тисяч євро для впровадження системи електронних квитків.

Кредит надається строком на 10 років, причому виплачувати його міська адміністрація почне лише через два роки. Процентна ставка – 1,9% річних. У разі підвищення міжнародного рейтингу Києва, процентна ставка буде понижена.