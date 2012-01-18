Колектив «Укрпатенту» погрожує страйком

Трудовий колектив «Укрпатенту» заявляє, що державна система правової охорони інтелектуальної власності під загрозою знищення, та готовий розпочати безстроковий страйк.

Про це йдеться у відкритому листі колективу Державного підприємства «Український інститут промислової власності» («Укрпатенту») до Президента України, голови Верховної Ради України та прем’єр-міністра України, повідомила УНІАН голова профспілкового комітету ДП Олена ЛЕВІЧЕВА.

«Вже майже вісім місяців українська система правової охорони інтелектуальної власності перебуває в стані колапсу, спричиненому, як вважає трудовий колектив «Укрпатенту», незаконними діями з боку Держслужби інтелектуальної власності», - сказала голова профспілки.

За словами О.ЛЕВІЧЕВОЇ, «керівник Держслужби інтелектуальної власності Миколи ПАЛАДІЙ, всупереч державним інтересам України, активно здійснює заходи з метою створення наддержавного органу СНД зі штаб-квартирою в Москві в галузі реєстрації «євразійських» торговельних марок та щодо приєднання до Євразійської патентної конвенції».

Це «унеможливить подальше існування «Укрпатенту», призведе до відтоку з України до Російської Федерації коштів, що отримуються за проведення експертиз та видачу патентів і свідоцтв на об’єкти інтелектуальної власності, та знищить перспективу отримання «Укрпатентом» статусу Міжнародного пошукового органу і Органу міжнародної попередньої експертизи», наголошує О.ЛЕВІЧЕВА.

У профспілці повідомили, що на підприємстві вже незаконно звільнили директора «Укрпатенту» Аллу ЖАРІНОВУ та всіх її заступників, а також низку фахівців, які намагались висловлювати своє обурення з приводу планомірного знищення «Укрпатенту».

Як розповіла О.ЛЕВІЧЕВА, реакцією майже семисот фахівців «Укрпатенту» стала позачергова конференція трудового колективу, яку працівникам вдалося провести під стінами підприємства 11 січня 2012 року. Колектив одноголосно висловив недовіру керівникові Держслужби М.ПАЛАДІЮ і його заступникам, тимчасово виконуючому обов’язки директора «Укрпатенту» Юрію ПЕТРОВУ, а також висунув вимоги про скасування наказів щодо незаконних звільнень працівників «Укрпатенту».

О.ЛЕВІЧЕВА також повідомила, що у серпні 2011 року вже були спроби голови Держслужби М.ПАЛАДІЯ реструктуризувати державне підприємство «Український інститут промислової власності». Але в ситуацію, на прохання працівників підприємства, втрутився прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, який доручив міністру освіти України Дмитру ТАБАЧНИКУ задовольнити вимоги трудового колективу. На півроку спроби знищення підприємства були припинені, проте зараз тиск на підприємство й трудовий колектив з боку Держслужби поновлено, кажуть у профспілці. Через це трудовий колектив «Укрпатенту» «готовий розпочати безстроковий страйк у межах чинного законодавства», повідомила голова профспілкового комітету підприємства О.ЛЕВІЧЕВА.