Турок хотів вивезти з Криму монету часів Римської імперії

Громадянин Туреччини намагався вивезти з Криму мідну монету Римської імперії, датовану 238-244 роками нашої ери.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримської митниці.

Монету співробітники митниці вилучили у турка, який вилітав до Стамбула з аеропорту Сімферополя, ще в грудні 2011 року, але її цінність з`ясувалася лише днями - після проведення культурологічної експертизи.

Фахівці встановили, що на монеті зображений імператор Гордіан ІІІ.

Турок не вказав монету в декларації і не повідомив про неї митникам при проходженні «зеленого коридору». Рентгенівський апарат помітив раритет у сумці серед речей в пасажирському залі.

«Невідомо, чи придбав громадянин Туреччини монету в Україні під час навчання чи, як він стверджує, ця річ належить його сім`ї вже багато років і дісталася йому від батька», - повідомили в митниці.