Луганщина - перша за розкриттям злочинних угруповань

У Луганській області в 2011 році правоохоронні органи знешкодили 41 організоване злочинне угруповання.

Як повідомляє УНІАН прес-служба прокуратури Луганської області, це найбільший показник в Україні.

Згідно з повідомленням, також удвічі зросла кількість справ, розслідуваних і направлених до суду про злочини з ознаками організованої групи і злочинної організації

Завдяки прокурорському реагуванню досягнуто позитивних результатів на пріоритетних напрямах «правозахисної діяльності».

Суттєво зменшена заборгованість із заробітної плати: за документами реагування прокурорів громадянам виплачено майже 100 млн. грн. зарплати, 25,7 млн. грн. спрямовано до Пенсійного фонду.

Крім того, торік за втручання прокуратури відновлені права 14 тисяч дітей.

За позовами органів прокуратури із захисту інтересів громадян і держави в суді з правопорушників стягнуто понад 209 млн. грн., в даний час реально виконано рішень на суму майже 80 млн. грн.