В районі Ай-Петрі можливе сходження снігової лавини

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на п`ятницю, 20 січня, й просить жителів Криму і туристів відкласти походи в гори.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі республіканського відомства.

За її інформацією, в районі плато гори Ай-Петрі можливе сходження сніжної лавини.

На півострові збережеться ожеледиця, при цьому очікується посилення швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду.

«Обмежте до мінімуму виїзди на транспорті, відвідання гірських масивів, утримайтеся від самостійних виходів у ліс. При поривах вітру остерігайтеся знаходитися поблизу електропроводів, що обледеніли, старих будов і сухих дерев», - просять рятувальники.