Земельна реформа - останній шанс для села

Земельна реформа - це остання можливість одержати кошти для розв‘язання соціальних проблем українського села. Таку думку висловив у своїй статті для «Дзеркала тижня. Україна» (№2) голова ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО.

На його думку, земельна реформа має проводитися разом з ухваленням державної програми доступного житла для селян і передбачати можливість придбання доступного житла після внесення першого внеску і компенсації відсотків за кредитами. Реформа повинна передбачати створення нових робочих місць для сільських жителів, механізм перекваліфікації працівників аграрного сектора і навчання.

"Законопроект необхідно узгоджувати з інтересами селян і виробників сільськогосподарської продукції, а не урядовців і земельних спекулянтів. Закон «Про ринок земель» повинен бути реальним механізмом земельної реформи, а не документом, що приводить до значно гірших наслідків для держави, ніж це було з Податковим кодексом і законопроектами, що позбавляли пільг чорнобильців і афганців", - наголошує П.ПОРОШЕНКО.

Він упевнений, що починати земельну реформу можна тільки тоді, коли Державний кадастр земель України запрацює у повному обсязі. При цьому, мінімальна ціна викупу землі повинна бути високою, в жодному разі не нижче від діючої нормативної оцінки земель сільськогосподарського призначення для оренди, і повинна бути зафіксована у законі. Першочергове право на викуп земельних паїв повинні мати власники суміжних паїв і ті, хто працює на цій землі.

П.ПОРОШЕНКО наголошує, що земельна реформа повинна стимулювати упровадження нових технологій, залучення інвестицій в аграрний сектор, що дозволить забезпечити продовольчу безпеку зниженням цін на продукти харчування, поліпшити макроекономічну ситуацію і збільшити надходження до державного і місцевих бюджетів.