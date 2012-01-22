Глава УГКЦ закликав вірян святкувати День Соборності

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав ШЕВЧУК закликав вірян святкувати День Соборності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ШЕВЧУК сказав сьогодні на літургії в Києві під час проповіді.

С.ШЕВЧУК закликав вірян святкувати День Соборності, бо, за його словами, «сьогодні вчергове намагаються поділити Україну, віддати тим чи іншим державам, перетворити на народ, який сидить у темряві».

За його словами, українці можуть лишитися одним з найбільших європейських народів лише тоді, коли будуть жити у Соборній державі, яка «об’єднує, огортає всіх дітей цього народу, які є дітьми одної і тої ж матері-землі, більше того – живуть одними й тими ж духовними і культурними цінностями». Тому українці мають святкувати День Соборності, наголосив С.ШЕВЧУК.

Глава УГКЦ наголосив, що серед християн має бути духовна єдність. Він переконаний, що доки християни в Україні не будуть поєднані в «одну єдину родину, - до того часу український народ і ця Соборність не матиме того фундаменту, бо його основою має бути ця непорушна скеля, якою є Христос».

«Тому сьогодні в нашій церкві ми розпочинаємо тиждень молитви за єдність між християнами. Ми сьогодні просимо в нашого Спасителя, аби подав нам духовну єдність, щоб та духовна єдність пронизала всі сторони духовного життя нашого народу. І в черговий раз живучи в тому світлі, яке сьогодні просвічує кожну людину, яка приходить на світ, ми просимо Господа: в єдності сила народу, Боже, нам єдність подай», – сказав С.ШЕВЧУК.