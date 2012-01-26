У Харкові вкрали частину пам’ятника Лесю Курбасу

У Харкові на 13-му міському цвинтарі невідомі викрали горельєф з пам’ятника Лесю Курбасові, інформує Радіо Свобода.

Як повідомив директор харківського Будинку актора, голова правління міжобласного відділу Спілки театральних діячів Україні Сергій Бичко, також на пам’ятнику пошкоджені літери. Ймовірно, викрадачі ставали на них, щоб дістатися до горельєфа.

В театральній спілці не виключають, що це зробили мисливці за кольоровими металами, адже минулого року приблизно в ці ж дні невідомі викрали з пам’ятника металеві літери. Замість них скульптори встановили нові, пластмасові, які імітують метал.

«Мені б не хотілося думати, що це зроблено навмисно, якраз напередодні 125-річчя із дня народження Курбаса», – сказав Сергій Бичко.

Театральна спільнота Харкова має намір звернутися до скульптора, який виготовляв горельєф, із проханням відновити горельєф, але з іншого матеріалу, який не буде приваблювати зловмисників.

За фактом пошкодження пам'ятнику Лесю Курбасові харківська міліція порушила кримінальну справу за статтею про вандалізм.

25 лютого цього року виповнюється 125 років із дня народження українського режисера, актора та теоретика театру Леся Курбаса.