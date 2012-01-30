У Херсонській області за хабар затримано оперуповноваженого транспортної міліції.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області.

Зокрема, цей оперуповноважений сектору з боротьби з незаконним оборотом наркотиків (СБНОН) лінійного відділення на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці вимагав і отримав від громадянина хабар у розмірі 2,5 тис. грн. за не притягнення того до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичного засобу.

За даним фактом Херсонською транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу.

Хабарника заарештовано. Проводиться досудове слідство у справі.