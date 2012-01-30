За хабар затримано оперуповноваженого
01:14, 30 січня 2012Суспільство
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Повідомляє херсонська прокуратура
У Херсонській області за хабар затримано оперуповноваженого транспортної міліції.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області.
Зокрема, цей оперуповноважений сектору з боротьби з незаконним оборотом наркотиків (СБНОН) лінійного відділення на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці вимагав і отримав від громадянина хабар у розмірі 2,5 тис. грн. за не притягнення того до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичного засобу.
За даним фактом Херсонською транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу.
Хабарника заарештовано. Проводиться досудове слідство у справі.
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