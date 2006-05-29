У будівлі Мінтрансу з 24-го поверху впав ліфт з 16 людьми: є постраждалі

Сьогодні о 10.21 до чергового оперативно-координаційного центру Головного управління МНС України в місті Києві надійшло повідомлення про те, що у будівлі Міністерства транспорту України на проспекті Перемоги, 14 з верхніх поверхів обірвався ліфт з людьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, миттєво до місця пригоди прибули столичні рятувальники. Від сильного удару двері ліфта відчинились самостійно. У ліфті перебувало 16 людей. Усі вони залишились живими, хоч і отримали травми (переломи кінцівок, синці і забої). Усіх постраждалих бійці МНС перенесли до карет швидкої допомоги.

Як з′ясувалось, ліфт упав з 24-го поверху. Остаточні висновки щодо причин аварії зробить спеціально створена комісія.