На Буковину переселять зубрів з Вінниччини

До Національного природного парку «Вижницький» у Чернівецькій області переселять двох зубрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України, згідно зі спеціальним дозволом міністерства, наразі проводиться підготовка для переселення самки та самця зубра з Вінниччини, де завершено інвентаризацію Уладівської субпопуляції зубра європейського.

За даними експертів, чисельність стада Уладівської субпопуляції залишається стабільною і нараховує 94 особини. Щільність тварин на території лісництва – три особини на тисячу гектарів.

Таким чином, Уладівська субпопуляція досягла оптимального рівня, що дозволяє регулювати чисельність поголів'я шляхом переселення в інші, придатні для мешкання виду, угіддя.

***Зубр європейський у кількості 6 особин був завезений на Вінниччину з Волині близько тридцяти років тому. Чисельність субпопуляції поступово зростала.

Ареал поширення становить близько 32 тис. га, але в останні роки площа, де зазвичай перебуває стадо, становить близько 12 тис. га. Щільність тварин протягом року на окремих територіях є непостійною і залежить від кормової бази.