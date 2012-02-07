Автобус із пасажирами потрапив у снігову пастку

У Херсонській області зі снігового замету витягли пасажирський автобус.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, сьогодні, 7 лютого, о 7.00 в районі села Строганівка Чаплинського району опинився у сніговому заметі рейсовий автобус, що прямував за маршрутом райцентр смт Новотроїцьке - Херсон.

Працівникам Чаплинського райвідділу МНС за допомогою трактора Т-150, який надав місцевий підприємець, о 10.00 автобус вдалося витягти зі снігового полону.

Всього в автобусі перебувало 15 пасажирів. Під час вимушеної зупинки салон обігрівався, тому ніхто з пасажирів від холоду не постраждав.

Також у повідомленні зазначається, що висота заметів на цій ділянці автотраси досягає 1,5-2 метра. Під час порятунку автобуса бійці МНС на автомобілі КамАЗ надали допомогу ще двом легковим автомобілям, позашляховику і молоковозу.

На даний момент на зазначеній ділянці автодороги організовано чергування силами райвідділу МНС і дорожнього відділу. У резерві перебуває техніка Чаплинського райводгосподарства.