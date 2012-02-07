У Росії ввели кастрацію для педофілів
15:59, 07 лютого 2012Суспільство
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І довічне ув`язнення для рецидивістів
Держдума Росії у вівторок, 7 лютого, прийняла в третьому читанні президентський закон, що передбачає довічне ув`язнення для педофілів-рецидивістів і хімічну кастрацію.
Також законом забороняється умовне засудження за насильство над дитиною молодше 14 років.
Слід зазначити, що в Росії офіційно вперше в кримінальне законодавство введено термін "педофілія".
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