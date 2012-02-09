У Києві відкрилася ще одна амбулаторія сімейного лікаря

Сьогодні в Оболонському районі на вул. Дніпроводській, 13/1 відкрилася амбулаторія сімейного лікаря. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як неодноразово наголошував голова КМДА Олександр Попов, відкриття таких амбулаторій надає можливість наблизити первинну медико-санітарну допомогу до киян, зробити її своєчасною та якісною, підвищити результативність роботи закладів охорони здоров’я та забезпечити раціональне використання ними коштів.

Амбулаторія ввійшла до складу поліклініки №3 Оболонського району. Фактично, відкриття амбулаторії на 7 км наблизило медичну допомогу до мешканців селища Дніпровської водопровідної станції, хутора Микильський, хутора Редьки, відомчих будинків Квітництва, які розташовані неподалік від нової амбулаторії. Саме таку відстань доводилося долати мешканцям зазначеної території, аби дістатися до основного корпусу поліклініки №3. Загалом амбулаторія обслуговуватиме 5 тисяч дорослих та 300 дітей.

«Ця подія дуже важлива для мене. Ще п’ять тисяч киян відтепер матимуть фахову медичну допомогу власного сімейного лікаря, який постійно поряд. Зручність для мешканців міста, оперативність, чуйне ставлення лікаря до кожного пацієнта – ті цілі, до яких ми прагнули, розбудовуючи мережу сімейних амбулаторій», – зазначив Олександр Попов, коментуючи відкриття амбулаторії.

У кабінеті лікаря встановлено: опромінювач ультрафіолетовий «ОУФНУ» для лікування запалень рото-носоглотки; апарат для електролікування запальних процесів суглобів, радикулітів, міозитів; інгалятор для лікування запалень верхніх дихальних шляхів; новітній електрокардіограф.

Сімейний лікар у такій амбулаторії має змогу обстежити хворого, встановити діагноз та провести лікування пацієнта. При необхідності – направити хворого на консультацію до вузького спеціаліста, а після консультації продовжити лікування в амбулаторії.

Площа закладу складає 126 м. кв., крім того, амбулаторія облаштована службовим житлом для лікаря. У двокімнатній квартирі (50 кв. м.) мешкатиме сім’я з 4-х осіб. Це перша амбулаторія у місті з окремою квартирою для сімейного медика.

Прес-служба нагадує, що голова КМДА особливу увагу приділяє саме соціальному захисту медиків. Гідна оплата праці, житлове забезпечення медпрацівників та інші засади соціальної підтримки увійдуть у поняття Столичного стандарту здоров’я, розробку якого ініціював Олександр Попов.

«Налагоджуючи постійний діалог з лікарями, ми разом з ними реформуємо медицину в Києві. Створимо і реалізуємо Столичні стандарти здоров’я, що стануть взірцем для всієї країни. Мешканці матимуть поруч з домом кваліфіковану допомогу, а лікарі будуть соціально захищені та вмотивовані. Саме таким я бачу Столичний стандарт здоров’я», – переконаний Олександр Попов.