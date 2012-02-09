Бразилія хоче випускати інсулін за українськими технологіями

Бразилія зацікавлена у випуску на своїх підприємствах інсуліну за українськими технологіями.

Про це йдеться у відповіді директора Департаменту зовнішньоекономічного співробітництва МЗС України І.НІКОЛАЙКО на звернення Комітету захисту інсулінового заводу «Індар» щодо співробітництв з бразильським концерном «Фіокруз Фармангінюс», копію якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«У відповідь на лист Комітету захисту інсулінового заводу «Індар» від 28.12.2011 р. повідомляємо, що МЗС України звернувся до Посольства України у Федеративній Республіці Бразилія з проханням у сприянні вирішенню проблемного питання співробітництва між ПрАТ «Індар» та державним бразильським концерном «Фіокруз Фармангінюс», - йдеться в докумкенті.

Як зазначає І.НІКОЛАЙКО, «згідно з інформацією, отриманою від Посольства України, бразильська сторона високо оцінює співробітництва з українськими партнерами. Зокрема, за інформацією бразильських представників, поставки українського інсуліну до Бразилії дозволили подолати монополію транснаціональних корпорацій на ринку ФРБ, значно зменшивши ціну на цей вид медикаментів на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день продовжується робота з поширення позитивного досвіду такого співробітництва на інші штати Бразилії».

«Незважаючи на наявність проблем організаційно-технічного характеру як в минулому, так і на сучасному етапі співпраці, бразильська сторона неодноразово підкреслює зацікавленість в успішній реалізації проекту, результатом якого має стати випуск інсуліну на території Бразилії за українськими технологіями», - йдеться у відповіді директора Департаменту зовнішньоекономічного співробітництва МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2011 р. Бразилія офіційно висловила занепокоєння станом реалізації договору про наукове співробітництво, підписаного між інсуліновим заводом «Індар» і державним концерном Fiochuz/Farmanguinhos. Про це йшлося в зверненні Торгово-промислової палати Ріо-де-Жанейро Федеративної Республіки Бразилія на адресу Кабінету міністрів України.

«Занепокоєння державних органів викликає питання про здатність заводу «Індар» виконати взяті на себе контрактні зобов`язання, – зазначалося в зверненні. – Зокрема, нам стало відомо, що Генеральна прокуратура України опротестувала в судовому порядку правильність рішення про відчуження державного пакета акцій. Відповідно, виникає питання про правомірність представлення інтересів офіційними особами ЗАТ «Індар» та їх здатність виконати взяті договірні зобов`язання».

У зверненні також зазначалося, що передачу технології виробництва людського інсуліну концерну Fiochuz/Farmanguinhos забезпечувало ЗАТ «Індар» «в особі доктора біологічних наук, професора ЛАЗАРЄВА Олексія Павловича».

У зв`язку з цим бразильська сторона звернулася в уповноважені органи України з вимогою забезпечити виконання українською стороною взятих на себе контрактних зобов`язань і передати належним чином компетентним і уповноваженим особам і у встановлені терміни відповідної технології згідно з договором між ЗАТ «Індар» і державним концерном Fiochuz/Farmanguinhos і не допустити зриву важливих міжнародних зобов`язань.

Нагадаємо, що ЗАТ «Індар» - підприємство, один з 4 виробників з повним циклом виробництва інсуліну у світі. Підприємство було створено в 1999 році після того, як група українських учених на чолі з професором Олексієм ЛАЗАРЕВИМ (який очолив підприємство і керував ним до липня 2011 р.) розробила технологію виробництва субстанції інсуліну власними силами, в Україні.

Київський апеляційний господарський суд 31 січня цього року підтвердив право державної власності на 70,7% акцій «Індару».