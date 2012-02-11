Міністр закликає не політизувати експорт сиру до Росії

Міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК закликає не політизувати проблеми експорту українського сиру до Російської Федерації.



В ефірі Шустер Live, коментуючи питання експорту українського сиру до РФ, міністр зазначив: "Хотів би, щоб ця тема не була сильно заполітизована і не викликала такого ажіотажу, особливо такого інформаційного ажіотажу».



М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що при імпорті–експорті продуктів харчування проблеми виникали завжди між різними країнами. При цьому зазначив, що Україна постачає сир у 16 країн світу. За його словами, "катастрофи немає" між Україною та РФ в питанні експорту сиру, а є технічні питання, які необхідно вирішувати. М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що «з 18 заводів, які мають право експортувати сири до РФ на сьогодні призупинено експорт продукції тільки трьох підприємств». «Це не тотальна маштабна заборона експорту», - додав міністр.



М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що є домовленості з РФ, що «після вивчення технічних регламентів, буде направлена комісія у складі фахівців, буде проведено інспектування заводів, буде прийняте рішення». Він наголосив, що не можна нехтувати російським ринком. За його словами, в 2011 році експорт сільгосппродукції склав 13,5 млрд доларів, зокрема, з них 4 млрд - РФ, 3,6 млрд - країни ЄС».



М.ПРИСЯЖНЮК переконував в ефірі, що під час його останньої поїздки до Росії ніякого ігнорування його як міністра не було. Він наголосив, що навіть було «додатково отримано дозвіл на експорт мясної продукції чотирьом підприємствами - двом, які виробляють курятину, і двом, які виробляють свинину».



М.ПРИСЯЖНЮК переконує, що «крім економіки, нічого немає» в переговорах з російською стороною щодо експорту сиру та сільгосппродукції.