У неділю Україні знову обіцяють до 33° морозу

Київ. 11 лютого. УНІАН. Завтра в Україні вночі очікується 23-28° морозу, місцями 30-33°, вдень 13-18° морозу.

У південній частині та на Закарпатті вночі 17-22°, вдень 7-12° морозу, на Південному узбережжі Криму вночі 6-9° морозу, вдень близько 0°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Без опадів, лише на півдні Криму невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с.

У Київській області у неділю температура вночі 23-28°, місцями 30-32° морозу, вдень 13-18° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. У Києві очікується температура вночі 24-26°, вдень 14-16° морозу.