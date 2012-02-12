Помер ще один гірник, який постраждав під час вибуху на шахті “Північна”

У Донецькому опіковому центрі помер ще один гірник, що постраждав під час вибуху газоповітряної суміші на шахті “Північна” державного підприємства “Дзержинськвугілля”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України, за словами головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Дзержинському теркомі Віктора ЧЕЛЮБЄЄВА, вчора, 11 лютого, о 22.00 від одержаних опіків і супутніх травм помер майстер-підривник 1969 року народження.

У Донецькому опіковому центрі залишаються п'ять гірників шахти “Північна”, що постраждали під час вибуху газоповітряної суміші. Їхній стан продовжує залишатися тяжким і дуже тяжким. Лікарі роблять усе можливе для їх порятунку, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого о 22.30 при проведенні вибухових робіт в шахті “Північна” стався вибух газоповітряної суміші. Постраждали 10 шахтарів. Дорогою в лікарню один з них помер.

У ніч на 11 лютого померли двоє гірників - 1973 і 1971 року народження. Вранці помер гірник очисного забою 1969 р.н.