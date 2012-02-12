Батьки вигнали 4-річну дитину на мороз

У Вінницькій області вирішується питання про позбавлення батьківських прав матері та батька 4-річної дівчинки, які в мороз вигнали дитину з дому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Відділ зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

В селі Сокиряни Теплицького району 32-річний батько малолітньої дитини, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, насварився на доньку та вигнав її з дому. Дівчинка вдягнулась, як могла, та й пішла в невідомому напрямку, коли на вулиці вже вечоріло. Мати 4-річної дівчинки згадала про дочку лише вранці, хоча дитини цілу ніч не було вдома.

Одразу після повідомлення сільського голови, особовий склад райвідділу та громадськість були підняті на пошук дівчинки. Дівчинка була знайдена наляканою, стомленою та змерзлою в полі за селом. Дитина дивом залишилася жива. Її доставили в лікарню для надання їй медичної допомоги. Здоров’ю дівчинки наразі ніщо не загрожує.

Вирішується питання про позбавлення батьківських прав та порушення стосовно цих людей кримінальної справи. В їхніх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст.136 КК України: Ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи особам, що карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

До винесення остаточних висновків стосовно даного випадку дитина вимушена проживати в сім’ї. Її мати була позбавлення батьківських прав на старшу дитину, 10-річну доньку, яка зараз проживає в іншому місті в родині своєї тітки.