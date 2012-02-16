Київрада підтримала зміни до бюджету-2012 за ініціативою Попова

Київрада підтримала зміни до бюджету столиці на 2012 рік, запропоновані Київською міською державною адміністрацією. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, збільшені доходи міського бюджету на 538,3 млн. грн., зокрема, за рахунок переукладання договорів оренди на земельні ділянки, коштів від пайової участі власників тимчасових споруд тощо.

Змінено видатки загального фондів бюджету: розподілено понад 500 млн. грн. на реалізацію міських цільових програм. Головні акценти тут розставлено з урахуванням політики міської влади, спрямованої на посилення соціального захисту окремих категорій малозахищених киян.

Збільшено видатки і спеціального фонду бюджету. Основні кошти спрямовано на поточне утримання доріг, облаштування Музею історії міста Києва. Також будуть профінансовані природоохоронні заходи та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення тощо.

Кошти, виділені з державного бюджету на виконання функцій столиці, спрямують на будівництво транспортних розв’язок та метрополітену, на завершення реконструкції лікарень, на водопровідно-каналізаційне господарство і соціальну інфраструктуру, на капітальний ремонт під’їздів житлових будинків, асфальтування та освітлення прибудинкових територій.