Донецьким «мінером» мережі магазинів виявився юрист

У Донецькій області затриманий правоохоронцями анонім, який повідомив 14 лютого про замінування магазинів, виявився юристом за освітою.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що зловмисника, який анонімно повідомив про замінування двох магазинів у районних центрах області, за кілька годин встановили співробітники Тельмановського райвідділу міліції Донецької області.

Оскільки адреси нібито замінованих торгових точок вказані не були, навіть не називався обраний “мінером” населений пункт, фахівцями вибухотехнічної служби були обстежені приміщення усіх 7 магазинів мережі «Техніка для дому», розташованих у містах Тельманове, Старобешеве, Амвросіївка і Новоазовськ. У жодному з них вибухових пристроїв знайдено не було. На час проведення перевірок евакуювали не лише співробітників магазинів, але й жителів розташований поряд будинків, здійснювалося відключення газу і електрики.

На вечір 14 лютого особу аноніма було встановлено, вранці наступного дня його було затримано. “Мінером” виявився 33-річний житель м. Старобешеве, юрист за освітою, що працює охоронцем на теплоелектростанції. У міліції чоловік пояснив, що того дня трохи випив і вирішив заробити «по-легкому». Півтора року тому він брав участь у розіграші лотереї в одному з магазинів цієї мережі. На лотерейному квитку, що зберігся у нього, було вказано телефон директора – ним і скористався зловмисник для вимагання грошей. Він вимагав 50 тис. грн., і у випадку, якщо гроші не будуть передані, вибух мав прогриміти о 12.00.

На даний час за цим фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 259 КК України «Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян…». Крім того, фігуранта можуть притягнути до відповідальності і за вимагання – ч.1 ст. 189 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого 2012 року об 11.00 до Тельмановського райвідділу міліції звернувся директор мережі магазинів, розташованих у декількох районних центрах. Він повідомив про те, що на його телефон надійшов дзвінок від невідомого про замінування двох з його магазинів (конкретно місто анонім не назвав). Роботу всіх магазинів цієї мережі було зупинено, проводилося їх обстеження фахівцями вибухотехнічної служби.