Держенергоефективності: кошти ЄС не зникли, їх просто обміняли на гривні

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України зазначає, що кошти, виділені Європейським Союзом на програми з енергоефективності та енергозбереження, не могли бути використані не за призначенням.

Про це йдеться в заяві Держенергоефективності, переданій УНІАН.

«Хотілося б ще раз відзначити те, що кошти, виділені ЄС на програми з енергоефективності та енергозбереження України, не могли бути використані не за призначенням», - йдеться в заяві.

Рішення уряду про передачу Держенергоефективності бюджетних коштів, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді держбюджету за програмою 3511650 «Реалізація програм допомоги Європейського Союзу», в сумі 310 млн. грн., зазначається в заяві, було прийнято 17 жовтня 2011 року.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету узгодив передачу Держенергоефективності 310 млн. гривень лише 6 грудня 2011 року.

За інформацією Мінфіну, йдеться в заяві, 28 грудня 2011 року було здійснено операцію з продажу коштів у євро й подальша купівля коштів у національній валюті (за середнім курсом, встановленим на міжбанківському ринку на дату, яка передує дню проведення операції) й, відповідно, перераховано на спеціальний рахунок у Держказначействі суму коштів у національній валюті обсягом 324 млн. 802,5 тис. грн.

«Наразі кошти, виділені Євросоюзом на програми з енергоефективності та енергозбереження в Україні, залишаються на рахунках Державної казначейської служби України. Тому, просимо представників ЗМІ припинити провокаційну кампанію», - заявив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Микола ПАШКЕВИЧ.

У повідомленні також йдеться про те, що в Держенергоефективності вважають, що інформація щодо неефективного використання коштів, виділених Євросоюзом на програми з енергоефективності та енергозбереження, є «недостовірною» і поширюється «свідомо». «Надалі при поширенні такої інформації, Держенергоефективності вживатиме заходи для захисту ділової репутації Агентства відповідно до чинного законодавства України», - йдеться в заяві.