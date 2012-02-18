Львівські чиновники списали на школярів 670 тисяч

У Львівській області викрито службових осіб районної державної адміністрації, які завдали місцевому бюджету 670 тис. грн. збитків, завищуючи витрати на харчування школярів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, встановлено, що чиновники впродовж 2009-2011 років у платіжних документах завищували витрати на харчування школярів у навчальних закладах, унаслідок чого місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 670 тис. грн.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).