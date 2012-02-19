Експерт: на оновлення ЖКГ знадобиться 100 років

07:39, 19 лютого 2012
Суспільство
1367 0

З нинішніми темпами фінансування

Видатки держбюджету 2012 року на галузь житлово-комунального господарства зменшаться на 4 млрд грн. З нинішніми темпами фінансування галузі органам самоврядування на оновлення основних фондів (ремонт будинків, комунікацій, оновлення громадського транспорту тощо – ред.) знадобиться 100 років.

Про це виданню ZN.UAповідомив виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Пітцик.

За його словами, із цьогорічного зростання видатків держбюджету органи самоврядування чекали на збільшення фінансування галузі ЖКГ:

1,8 млрд грн на будівництво житла для черговиків; 1 млрд грн на встановлення лічильників тепла і води; 458 млн грн на заміну енергозатратних газових котлів; 525 млн грн на капітальний ремонт будинків; 1,5 млрд грн на ремонт і модернізацію очисних споруд; 1,9 млрд грн на ремонт і заміну ліфтів; 320 млн грн на купівлю нового електротранспорту; 100 млн грн для будівництва соціального житла тощо.

Проте виявилось, що в бюджеті на цей рік на зазначені статті не передбачено жодної копійки.

Пітцик нагадав, що державним бюджетом на 2012 рік передбачено на бюджет розвитку 5 млрд грн. «Це при тому, що у місцевого самоврядування основних фондів — на 500 млрд грн, тобто оновити їх із таким фінансуванням можна буде через 100 років», — наголосив він.

Другий, і останній ресурс місцевого самоврядування у 2012 році —12 млрд грн на виконання власних повноважень. Проте з них 7,5 млрд грн (63%) доведеться переадресувати на зарплату працівникам освіти, охорони здоров’я, фізкультури та спорту, оскільки в державному бюджеті їх не додали. Тобто залишається 4,5 млрд грн плюс 5 млрд грн з бюджету розвитку, загалом — 9,5 млрд грн на рік (200 грн на людину). Цих грошей не вистачить навіть на те, щоб покрити борги комунальних підприємств (17 млрд грн за два роки).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter