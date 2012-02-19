Експерт: на оновлення ЖКГ знадобиться 100 років

Видатки держбюджету 2012 року на галузь житлово-комунального господарства зменшаться на 4 млрд грн. З нинішніми темпами фінансування галузі органам самоврядування на оновлення основних фондів (ремонт будинків, комунікацій, оновлення громадського транспорту тощо – ред.) знадобиться 100 років.

Про це виданню ZN.UAповідомив виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Пітцик.

За його словами, із цьогорічного зростання видатків держбюджету органи самоврядування чекали на збільшення фінансування галузі ЖКГ:

1,8 млрд грн на будівництво житла для черговиків; 1 млрд грн на встановлення лічильників тепла і води; 458 млн грн на заміну енергозатратних газових котлів; 525 млн грн на капітальний ремонт будинків; 1,5 млрд грн на ремонт і модернізацію очисних споруд; 1,9 млрд грн на ремонт і заміну ліфтів; 320 млн грн на купівлю нового електротранспорту; 100 млн грн для будівництва соціального житла тощо.

Проте виявилось, що в бюджеті на цей рік на зазначені статті не передбачено жодної копійки.

Пітцик нагадав, що державним бюджетом на 2012 рік передбачено на бюджет розвитку 5 млрд грн. «Це при тому, що у місцевого самоврядування основних фондів — на 500 млрд грн, тобто оновити їх із таким фінансуванням можна буде через 100 років», — наголосив він.

Другий, і останній ресурс місцевого самоврядування у 2012 році —12 млрд грн на виконання власних повноважень. Проте з них 7,5 млрд грн (63%) доведеться переадресувати на зарплату працівникам освіти, охорони здоров’я, фізкультури та спорту, оскільки в державному бюджеті їх не додали. Тобто залишається 4,5 млрд грн плюс 5 млрд грн з бюджету розвитку, загалом — 9,5 млрд грн на рік (200 грн на людину). Цих грошей не вистачить навіть на те, щоб покрити борги комунальних підприємств (17 млрд грн за два роки).