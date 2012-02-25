Головного податківця побили власники кастетів, кокаїну та пістолета ТТ

Затримано підозрюваних у побитті голови Державної податкової адміністрації Івано-Франківської області.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, в рамках розслідування кримінальної справи за фактом заподіяння тілесних ушкоджень керівнику ДПА в Івано-Франківській області (Віктору РАХМІЛЮ – УНІАН) співробітники обласного карного розшуку встановили і затримали усіх осіб, причетних до злочину, який був скоєний 24 грудня минулого року.

До кримінальної відповідальності, зокрема, притягуються троє мешканців Вінницької області віком 26-28 років, один з них – приватний підприємець. Їх було затримано в Івано-Франківську, у зловмисників вилучено 3 кастети, бейсбольну біту, а також 76 грамів наркотичної речовини кокаїн.

При санкціонованому обшуку у помешканні, яке вінничани тимчасово винаймали в Івано-Франківську, оперативники виявили і вилучили бойовий пістолет ТТ, а також 14 набоїв зброї.

Суд обрав щодо затриманих міру запобіжного заходу – взяття під варту.

Стосовно підозрюваних порушено кримінальну справу. Зокрема, учасники злочинної групи притягуються до відповідальності за вчинення хуліганства із застосуванням спеціально пристосованого і заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч.4 ст. 296 ККУ, від 3 до 7 років), а також за зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263, від 2 до 5 років), за виготовлення і носіння кастетів (ч.2 ст. 263, до 3 років). Крім того, зловмисники нестимуть покарання за незаконне зберігання і перевезення наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 309 ККУ, від 5 до 8 років).