Газета американського медіа-магната назвала Севастополь територією Росії

14:37, 05 березня 2012
Суспільство
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Лужкова за подібні заяви оголошували персоною нон-грата в Україні

На іPad-версии газети Daily з`явилася фотографія Севастополя, а внизу підпис, що це РФ.

                                  Фото з сайту Сегодня 

іPad-версия американської газети Daily назвала Севастополь територією Росії.

Про це повідомляє Сегодня  з посиланням на персональнальний сайт київського  политолога Владимира Корнилова.

«Вчорашній номер iPad-газети медіа-магната Руперта Мердока помістив красиву фотографію з Севастополя, забезпечивши не менш красивим підписом: «РОСІЯ. Молодь з своїм собакою тікає від хвиль на березі Севастополя, удома російського Чорноморського флоту», – пише Корнілов.

«Ну що ж, севастопольці, думаю, порадіють. Але цікаво! Лужкова за подібні заяви оголошували персоною нон-грата в Україні. Тепер черга Руперта Мердока?» – відзначає політолог.

 

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