Командування ВМС принесло квіти Шевченкові в повному складі

У Севастополі відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії взяли участь заступник голови МДА Ірина ЗАЄЦЬ, командувач Військово-морськими Силами України адмірал Віктор МАКСИМОВ разом з усіма своїми заступниками, начальниками управлінь, відділів і служб штабу командування флоту, а також представники міської ради, районних органів влади, громадськість міста. Церемонія, що супроводжувалася державним гімном України і музичною композицією «Реві та стогне Дніпр широкий» у виконанні флотського військового оркестру, а також виконанням творчими колективами українських народних пісень, завершилася проходженням урочистим маршем підрозділу почесної варти Військово-морських Сил України.

Виконувач обов'язків начальника управління з виховної і соціально-психологічної роботи командування українських ВМС капітан 1-го рангу Олександр ВАНЧУГОВ в інтерв'ю журналістам повідомив, що в кожній військовій частині, на кожному кораблі флоту з 9 по 11 березня проходять тематичні заходи, присвячені 198-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.