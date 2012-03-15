Бійка в бердичівському ресторані закінчилася пострілом з пневматики

У Бердичеві Житомирської області правоохоронець використав пневматичний пістолет, аби припинити масову бійку в ресторані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

За її словами, це трапилася ще 4 березня.

"5 березня до УМВС України в Житомирській області звернулася із заявою мешканка Бердичева щодо конфлікту, який стався перед цим в одному з ресторанів Бердичева і в якому постраждала її донька. За твердженням заявниці, при цьому були допущені неправомірні дії працівника Бердичівського міськвідділу УМВС", - сказала А.ВАЩЕНКО.

Вона розповіла також, що 4 березня міліція отримала виклик на бійку у місцевому розважальному закладі.

Виклики про спрацювання тривожної сигналізації надійшли і на пульт чергових місцевих приватного та державного охоронних підприємств.

Правоохоронці, які виїхали на місце конфлікту, встановили, що «між друзями та іншими відпочиваючими виникла конфліктна ситуація, яка переросла у масову бійку", зазначила А.ВАЩЕНКО.

"Наразі за фактом хуліганських дій та отримання тілесних ушкоджень окремими учасниками конфлікту у ресторані Бердичівським міськвідділом УМВС проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення щодо порушення кримінальної справи", - поінформувала керівник ВГЗ.

"Водночас відповідно до вилучених із камер відеоспостереження записів, того вечора у ресторані серед відпочиваючих знаходився і працівник міліції разом з дружиною", - підкреслила А.ВАЩЕНКО.

За словами очевидців події, після виникнення масової бійки, яка загрожувала її учасникам значними фізичними травмами, для її припинення правоохоронцем було застосовано пневматичну зброю. За попередніми даними, міліціонер вистрелив у підлогу. Жоден з відвідувачів закладу не постраждав, сказала А.ВАЩЕНКО, додавши при цьому, що пневматична зброя не вимагає дозволу на її придбання та носіння.

На даний час за фактом причетності до вказаних подій працівника міліції проведено службове розслідування, матеріали якого передані до районної прокуратури Бердичева для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.